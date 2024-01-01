Effitrac

Effitrac

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الموقع الإلكتروني: effitrac.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Effitrac على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة والإبداعية والتغلب على حواجز النمو التقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام أحدث الأدوات تم تصميم Effitrac لمساعدة الشركات على البقاء في صدارة المنافسة وإعادة اختراع طريقة عملها. تقدم Effitrac حاليًا أكثر من 27 وحدة عبر المحاسبة المالية، والمبيعات، والمشتريات، والموارد البشرية، وكشوف المرتبات، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، والعمليات والتصنيع المنفصل لمختلف الصناعات التي لديها عملاء سعداء في أربعة دول (الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين) ) اتصل بنا الآن لتفهم كيف قامت Effitrac بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بطرق جديدة للتعامل مع مهام العمل من أي مكان وفي أي وقت. تقدم Effitrac حلول SaaS والمستقلة لعملائها بدعم متعدد اللغات.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: effitrac.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Effitrac. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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