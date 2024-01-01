تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة والإبداعية والتغلب على حواجز النمو التقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام أحدث الأدوات تم تصميم Effitrac لمساعدة الشركات على البقاء في صدارة المنافسة وإعادة اختراع طريقة عملها. تقدم Effitrac حاليًا أكثر من 27 وحدة عبر المحاسبة المالية، والمبيعات، والمشتريات، والموارد البشرية، وكشوف المرتبات، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، والعمليات والتصنيع المنفصل لمختلف الصناعات التي لديها عملاء سعداء في أربعة دول (الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين) ) اتصل بنا الآن لتفهم كيف قامت Effitrac بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بطرق جديدة للتعامل مع مهام العمل من أي مكان وفي أي وقت. تقدم Effitrac حلول SaaS والمستقلة لعملائها بدعم متعدد اللغات.

الموقع الإلكتروني: effitrac.com

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