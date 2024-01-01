Jack

Jack

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: itsjack.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jack على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة إدارة مالية شاملة تدمج بطاقة الشركة وكشوف المرتبات والمبالغ المستردة والتحويلات ودفع الفواتير للحصول على حلول مالية كاملة.

الموقع الإلكتروني: itsjack.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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