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أداة إدارة مالية شاملة تدمج بطاقة الشركة وكشوف المرتبات والمبالغ المستردة والتحويلات ودفع الفواتير للحصول على حلول مالية كاملة.

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