WebCatalog

Short

Short

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: shore.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Short على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Shore هو الحل الرقمي الكامل لشركات الخدمات والبيع بالتجزئة: حيث يقدم الجدولة والحجز عبر موقع الويب/وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق وإدارة علاقات العملاء بالإضافة إلى المدفوعات في نظام iPad POS متكامل تمامًا.

الموقع الإلكتروني: shore.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Short. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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