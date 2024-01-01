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WebCatalog

Scanifly

Scanifly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: scanifly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scanifly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Scanifly's drone-based 3D modeling software automates and centralizes the manual day-to-day tasks in your solar workflow. Now you can sell, survey, design, and install projects with near-perfect accuracy, greater speed, and enhanced safety, while lowering soft costs throughout the process.

الفئات:

Productivity
Drone Analytics Software

الموقع الإلكتروني: scanifly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Scanifly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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