Miraworks.io
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الموقع الإلكتروني: miraworks.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Miraworks.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Miraworks is a SaaS multi-vendor IT infrastructure design & workflow tool. We help system integrators and enterprises accelerate solution preparation, reduce costs, and speed up time-to-value—by automating routine quotation and estimation tasks.
الموقع الإلكتروني: miraworks.io
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