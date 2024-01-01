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WebCatalog

Civil Tracker

Civil Tracker

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: civiltracker.xyz

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Civil Tracker على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Civil Tracker turns pictures from your affordable drone into accurate maps and terrain models, allowing everyone to become a virtual surveyor. View Your Results - Jump into your newly created map to view cm level detail. Switch to the Terrain view to see the slopes, hills and valleys within your map. Measure - Measuring has been made easy with Civil Tracker. Virtually survey the coordinate and elevation of any object on the map. Check slopes and distances using the line tool. Finally; stockpile volumes, areas and perimeters are easily measured with the polygon tool.

الفئات:

Productivity
Drone Analytics Software

الموقع الإلكتروني: civiltracker.xyz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Civil Tracker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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