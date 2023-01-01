WebCatalog
TakeShape

TakeShape

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الموقع الإلكتروني: takeshape.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TakeShape على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

محرر المحتوى، وMesh، وGraphQL API، وSSG. واجهة خلفية فورية لمطوري الواجهة الأمامية. إنشاء مشروع مجاني.

الموقع الإلكتروني: takeshape.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TakeShape. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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