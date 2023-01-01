قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

واجهة برمجة التطبيقات الفورية لقاعدة بيانات Postgres الخاصة بك بدلاً من كتابة نقاط نهاية REST API أو محللات GraphQL يدويًا، استخدم خادم Thin Backend للحصول تلقائيًا على واجهة خلفية API مميزة بالكامل أعلى قاعدة بيانات Postgres الخاصة بك.

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