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Thin Backend

Thin Backend

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الموقع الإلكتروني: thin.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Thin Backend على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

واجهة برمجة التطبيقات الفورية لقاعدة بيانات Postgres الخاصة بك بدلاً من كتابة نقاط نهاية REST API أو محللات GraphQL يدويًا، استخدم خادم Thin Backend للحصول تلقائيًا على واجهة خلفية API مميزة بالكامل أعلى قاعدة بيانات Postgres الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: thin.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Thin Backend. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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