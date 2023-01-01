Workmode هو تطبيق ويب. الهدف من هذا التطبيق هو مساعدة المستخدم في العثور على أفضل مكان للعمل فيه، اعتمادًا على الموقع أو استعلام البحث الخاص بالمستخدم.

الموقع الإلكتروني: workmode.co

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