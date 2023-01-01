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NICE inContact

NICE inContact

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الموقع الإلكتروني: incontact.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NICE inContact على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

انقل عملك إلى الأمام باستخدام برنامج مركز الاتصال السحابي NICE inContact. تعمل حلول خدمة العملاء لدينا على تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات والمساعدة في تعزيز علامتك التجارية.

الموقع الإلكتروني: incontact.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NICE inContact. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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