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OneHash

OneHash

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الموقع الإلكتروني: onehash.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OneHash على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد OneHash CRM أول نظام FaaS في العالم (FOSS-as-a-service)، وهو مخصص لجميع أحجام الأعمال، ويقدم مجموعة من الميزات التي يمكن أن تساعدك على زيادة إيرادات عملك. إنه نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة وقابل للتطوير بدرجة كبيرة، بحيث يمكنك بسهولة إضافة المزيد من المستخدمين أو الميزات مع نمو أعمالك.

الموقع الإلكتروني: onehash.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OneHash. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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