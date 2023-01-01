يعد OneHash CRM أول نظام FaaS في العالم (FOSS-as-a-service)، وهو مخصص لجميع أحجام الأعمال، ويقدم مجموعة من الميزات التي يمكن أن تساعدك على زيادة إيرادات عملك. إنه نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة وقابل للتطوير بدرجة كبيرة، بحيث يمكنك بسهولة إضافة المزيد من المستخدمين أو الميزات مع نمو أعمالك.

الموقع الإلكتروني: onehash.ai

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