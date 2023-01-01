قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تقدم CloudCC منصة CRM كاملة بأسعار تنافسية للغاية، وتتميز بتطبيقات أعمال تغطي أتمتة التسويق، وأتمتة قوة المبيعات، وإدارة الخدمات، والمنصة القابلة للتوسيع، وحلول CRM الصناعية والمزيد. توفر CloudCC SaaS وPaaS حتى تتمكن من اكتشاف حل CRM الذي يمكننا تقديمه لك.

الموقع الإلكتروني: cloudcc.com

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