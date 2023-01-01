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CloudCC

CloudCC

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الموقع الإلكتروني: cloudcc.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CloudCC على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم CloudCC منصة CRM كاملة بأسعار تنافسية للغاية، وتتميز بتطبيقات أعمال تغطي أتمتة التسويق، وأتمتة قوة المبيعات، وإدارة الخدمات، والمنصة القابلة للتوسيع، وحلول CRM الصناعية والمزيد. توفر CloudCC SaaS وPaaS حتى تتمكن من اكتشاف حل CRM الذي يمكننا تقديمه لك.

الموقع الإلكتروني: cloudcc.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CloudCC. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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