Recruitify عبارة عن نظام SaaS سهل الاستخدام ومعتمد على السحابة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ويدمج CRM وATS وإدارة المبيعات والتوظيف مع العميل والمرشح. سريع التنفيذ وسهل الاستخدام. تساعدك المنصة على العثور على أفضل مواهبك واكتسابها وإدارتها. نحن لا نحدد عدد عمليات التوظيف. قم بتحسين تكاليفك وتدفق العمل والعمليات في الشركة إلى ما لا نهاية حتى يتم تصميمها إلى حد الكمال. يحتوي Recruitify على ميزات تجعل عملية التوظيف الخاصة بك أكثر سلاسة وأسرع.

الموقع الإلكتروني: recruitify.ai

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