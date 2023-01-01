WebCatalog
Recruitify

Recruitify

app.recruitify.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Recruitify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Recruitify عبارة عن نظام SaaS سهل الاستخدام ومعتمد على السحابة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ويدمج CRM وATS وإدارة المبيعات والتوظيف مع العميل والمرشح. سريع التنفيذ وسهل الاستخدام. تساعدك المنصة على العثور على أفضل مواهبك واكتسابها وإدارتها. نحن لا نحدد عدد عمليات التوظيف. قم بتحسين تكاليفك وتدفق العمل والعمليات في الشركة إلى ما لا نهاية حتى يتم تصميمها إلى حد الكمال. يحتوي Recruitify على ميزات تجعل عملية التوظيف الخاصة بك أكثر سلاسة وأسرع.

الموقع الإلكتروني: recruitify.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Recruitify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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