بالتأكيد يقدم Gooroomee خدمة مؤتمرات الفيديو ومنصة API التي تتيح للمستخدمين إضافة ميزات دردشة الفيديو الجماعية إلى موقع الويب أو التطبيق الخاص بهم.

الموقع الإلكتروني: gooroomee.com

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