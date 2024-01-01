يهدف RAV.AI إلى إحداث ثورة في تحرير الفيديو ونشره باستخدام الذكاء الاصطناعي. RAV.AI هي خدمة تحرير فيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتستخدم تقنيات متقدمة للغاية واحترافية لمعالجة الصوت والفيديو لجعل الفيديو الخاص بك جماليًا بشكل احترافي. يمكّن النظام الأساسي المستخدمين من تحميل لقطات الفيديو الأولية الخاصة بهم ويوفر مقاطع فيديو تم تحريرها بشكل احترافي في لحظات. إحدى الميزات الأكثر شيوعًا للتطبيق هي قدرة المستخدم على تحرير الفيديو الخاص به باستخدام فيديو آخر كفيديو ملهم. يمكن للمستخدمين إعادة إرسال المراجعات مع التعليقات حتى يصبحوا راضين بنسبة 100% عن مشروعهم. تتضمن تعديلات RAV.AI مقطعًا صوتيًا وتأثيرات مرئية ورسومات نصية وانتقالات وسرعة الفيديو. يمكن للمستخدمين تحميل ملفات الفيديو والصوت والصور بشكل منفصل، مما يتيح إمكانيات لا حصر لها في الإنشاء. RAV.AI ليست مجرد خدمة تحرير ولكنها منصة كاملة لأتمتة الوسائط الاجتماعية. بمجرد الحصول على الفيديو النهائي، يمكن للمستخدمين مشاركته مباشرة على أي منصة تواصل اجتماعي.

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الموقع الإلكتروني: rav.ai

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