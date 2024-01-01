OneTake (المعروف سابقًا باسم Nuro.video) هو محرر فيديو مستقل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعمل على أتمتة عملية تحرير الفيديو بالكامل. إنه مصمم لجعل إنشاء محتوى الفيديو ونشره أمرًا سهلاً وفعالاً. من خلال توفير لقطات أولية غير محررة، يستطيع محرر الفيديو AI نسخ اللقطات وتحليلها وتحريرها بسرعة إلى فيديو جاهز للنشر مع العناوين والانتقالات والرسوم المتحركة. يقوم محرر AI بكل العمل من أجل المستخدم ويساعده على إنشاء مقاطع فيديو احترافية بنقرة واحدة. تم تصميم محرر AI لتوفير الوقت والمال لمنشئي الفيديو. يمكنه تحرير مقطع فيديو في 1.5 دقيقة، مقارنة بـ 2.5 يوم التي يستغرقها عادةً المستقل. وهذا يوفر للمستخدمين مئات أو حتى آلاف الدولارات سنويًا. يتضمن محرر الذكاء الاصطناعي أيضًا ميزات مثل الفصول التلقائية وملخصات النقاط الرئيسية والروابط القابلة للنقر والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء داخل الفيديو. يعد OneTake AI مثاليًا لإنشاء دورات فيديو، وإنشاء محتوى مجاني لموقع YouTube بسرعة، وإنشاء مقاطع فيديو للمبيعات وندوات عبر الإنترنت، وإضافة المزيد من القيمة إلى المحتوى الحالي. لقد تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام، مع محرر سهل الاستخدام مثل المستند النصي. ويتضمن أيضًا مشغل فيديو يمكن تضمينه في مواقع الويب بدون إعلانات. بشكل عام، يعد OneTake AI برنامجًا قويًا لتحرير الفيديو مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة المستخدمين على إنشاء محتوى فيديو احترافي بسرعة وكفاءة.

الموقع الإلكتروني: onetake.ai

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