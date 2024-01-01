Latte Social هي أداة تحرير فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة للمبدعين والشركات. إنه يسهل إنشاء مقاطع فيديو قصيرة جذابة مُحسّنة لمنصات الوسائط الاجتماعية. تتضمن الميزات الرئيسية ترجمات متحركة في مجموعة متنوعة من الأنماط التي تساعد في الحفاظ على مشاركة المشاهد ومطابقة جماليات العلامة التجارية. كما أنه يتمتع بالقدرة على تحويل المحتوى الطويل مثل الندوات عبر الإنترنت والبرامج التعليمية إلى مقاطع صغيرة الحجم ومناسبة لوسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين إعادة توظيف المحتوى لمنصات مختلفة مثل TikTok وYouTube Shorts وInstagram Reels بسهولة، مما يوفر ساعات من وقت التحرير اليدوي. ومن الميزات البارزة الأخرى أداة إنشاء الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Latte Social. فهو يسمح للمستخدمين بتحويل النصوص البرمجية أو منشورات المدونة أو المطالبات النصية القصيرة إلى مقاطع فيديو جذابة، مما يلغي الحاجة إلى التحرير اليدوي. يمكن تخصيص مقاطع الفيديو باستخدام مجموعة من أصوات الذكاء الاصطناعي والأنماط المرئية وموسيقى الخلفية. مع دعم لأكثر من 30 لغة، تضمن هذه الأداة إمكانية تحرير قاعدة واسعة من محتوى الفيديو وترجمتها. لحماية خصوصية المستخدم وحماية البيانات، يتم تشفير كافة المحتويات التي تم تحميلها وتخزينها بشكل آمن. تتوفر الفترة التجريبية وخطط الاشتراك للمستخدمين الراغبين في استكشاف الميزات أو الوصول إليها بشكل كامل.

الموقع الإلكتروني: latte.social

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