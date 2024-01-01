يعد محرر الفيديو عبر الإنترنت Vidds.co أداة مصممة لتبسيط عملية إنشاء الفيديو، مما يجعل من الممكن إنشاء محتوى احترافي بسرعة ودون عناء. تتميز هذه المنصة بتعدد الاستخدامات، مما يوفر للمستخدمين القدرة على إنشاء مجموعة من أنواع الفيديو مثل مقاطع فيديو منتجات Shopify، ومقاطع فيديو Meta Ads، وInstagram Stories، ومقاطع فيديو الوسائط الاجتماعية، ومقاطع فيديو العقارات، ومقاطع فيديو YouTube، ومقاطع فيديو التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومقاطع الفيديو التحريرية، والعلامات التجارية لصاحب العمل. أشرطة فيديو. يأتي مزودًا بمجموعة من الميزات والأدوات التي تسهل إضافة الصوت والصور والنصوص إلى مقاطع الفيديو. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة ترجمات وانتقالات وعلامات مائية وتغيير سرعة الفيديو وتصفية مقاطع الفيديو ودمج مقاطع الفيديو وحتى تحويل مقاطع الفيديو إلى صور GIF. فهو يوفر مولد فيديو AI فريدًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو ومدونة AI to Video، وهي أداة تحول محتوى المدونة إلى تنسيق فيديو. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر أدوات تحرير متقدمة مثل أداة تقطيع الفيديو عبر الإنترنت ومحرر فيديو Tiktok. تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة، مع قدرة المستخدمين على بدء التحرير على الفور، مما يجعلها مركزًا شاملاً لجميع احتياجات تحرير الفيديو عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: vidds.co

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