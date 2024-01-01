Vidds

Vidds

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: vidds.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vidds على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد محرر الفيديو عبر الإنترنت Vidds.co أداة مصممة لتبسيط عملية إنشاء الفيديو، مما يجعل من الممكن إنشاء محتوى احترافي بسرعة ودون عناء. تتميز هذه المنصة بتعدد الاستخدامات، مما يوفر للمستخدمين القدرة على إنشاء مجموعة من أنواع الفيديو مثل مقاطع فيديو منتجات Shopify، ومقاطع فيديو Meta Ads، وInstagram Stories، ومقاطع فيديو الوسائط الاجتماعية، ومقاطع فيديو العقارات، ومقاطع فيديو YouTube، ومقاطع فيديو التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومقاطع الفيديو التحريرية، والعلامات التجارية لصاحب العمل. أشرطة فيديو. يأتي مزودًا بمجموعة من الميزات والأدوات التي تسهل إضافة الصوت والصور والنصوص إلى مقاطع الفيديو. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة ترجمات وانتقالات وعلامات مائية وتغيير سرعة الفيديو وتصفية مقاطع الفيديو ودمج مقاطع الفيديو وحتى تحويل مقاطع الفيديو إلى صور GIF. فهو يوفر مولد فيديو AI فريدًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو ومدونة AI to Video، وهي أداة تحول محتوى المدونة إلى تنسيق فيديو. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر أدوات تحرير متقدمة مثل أداة تقطيع الفيديو عبر الإنترنت ومحرر فيديو Tiktok. تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة، مع قدرة المستخدمين على بدء التحرير على الفور، مما يجعلها مركزًا شاملاً لجميع احتياجات تحرير الفيديو عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: vidds.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vidds. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Latte

Latte

latte.social

VideoGen

VideoGen

videogen.io

Auris AI

Auris AI

aurisai.io

supertranslate

supertranslate

supertranslate.ai

Choppity

Choppity

choppity.com

InVideo

InVideo

invideo.io

OneTake AI

OneTake AI

onetake.ai

Vizard

Vizard

vizard.ai

Translate.Video

Translate.Video

translate.video

Keyframes Studio

Keyframes Studio

keyframes.studio

Copymatic

Copymatic

copymatic.ai

Easyssub

Easyssub

easyssub.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية