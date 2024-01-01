TopView AI

TopView AI

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الموقع الإلكتروني: topview.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TopView AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء مقاطع فيديو سريعة الانتشار باستخدام مكتبة GPT-4o + Ads. Topview هو محرر فيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت يحول الروابط أو أصول الوسائط الخاصة بك إلى مقاطع فيديو سريعة الانتشار بنقرة واحدة، مدعوم بمكتبة إعلانات Youtube وTiktok وFacebook، وهو أفضل محرر لإنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: topview.ai

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