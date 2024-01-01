Videoleap هو تطبيق تحرير فيديو قوي ومبدع تم إنشاؤه بواسطة Lightricks. إنه مصمم لجعل تحرير الفيديو أسهل وأسرع وأكثر سهولة، بغض النظر عن مستوى الخبرة. فهو يوفر للمستخدمين مجموعة من أدوات التحرير والقوالب الجاهزة والمؤثرات الصوتية الحصرية والملصقات والخطوط واللقطات المخزنة والمزيد. يوفر Videoleap منصة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين إنشاء صور مذهلة ببضع نقرات فقط. بالإضافة إلى ذلك، حصل التطبيق على تقييم 4.5 نجوم من أكثر من 130 ألف مستخدم و920 ألف متابع عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي و75 مليون عملية تنزيل. إنه تطبيق رائع لأولئك الذين بدأوا للتو في تحرير الفيديو، وكذلك لأولئك الذين لديهم خبرة في صناعة الأفلام. باستخدام Videoleap، يمكن للمستخدمين الاستفادة من تدفقهم الإبداعي وتخصيص كل إطار بسهولة.

الموقع الإلكتروني: videoleapapp.com

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