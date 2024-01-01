Raw Shorts هو برنامج متطور لإنشاء مقاطع فيديو مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تتيح هذه الأداة عبر الإنترنت للمستخدمين تحويل النص إلى رسوم متحركة ومقاطع فيديو عالية الأسلوب. تشمل خدمات Raw Shorts تحويل جداول البيانات والمدونات والمقالات إلى محتوى فيديو، وتتراوح إمكانياتها من إنشاء مقاطع فيديو توضيحية ورسوم متحركة إلى مقاطع فيديو ترويجية للويب ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الرسوم المتحركة لسبورة المعلومات والمشاركات الاجتماعية المتحركة. يعمل الذكاء الاصطناعي المدمج في Raw Shorts على تبسيط عملية صنع الفيديو. يتم تحقيق ذلك أولاً عن طريق مسح البرنامج النصي الذي تم تحميله وتحليله لتحديد المفاهيم الأساسية لإنشاء لوحة العمل. بعد ذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي بمصادر أصول الوسائط ذات الصلة ومواءمتها على جدول زمني لتتناسب مع النص، ثم يقوم بإنشاء السرد الصوتي. توفر Raw Shorts أيضًا أداة إنشاء فيديو سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، مما يمكّن المستخدمين من تخصيص مسودات الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي يدويًا. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف المنصة مكتبة وسائط خالية من حقوق الملكية، والتي يمكن للمستخدمين الوصول إليها لإثراء محتوى الفيديو الخاص بهم. وأخيرًا، توفر هذه المنصة للمستخدمين مجموعة متنوعة من موارد التعلم مثل المدونات الخاصة بتسويق الفيديو والترويج له، إلى جانب دعم العملاء الفوري.

الموقع الإلكتروني: rawshorts.com

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