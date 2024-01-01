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Supervity

Supervity

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الموقع الإلكتروني: supervity.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Supervity على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل Supervity (المعروفة سابقًا باسم Techforce.ai) على تمكين فرق العمل من تحقيق نتائج أسرع من خلال تمكينهم من أتمتة العمل المعرفي ومشاركته بسرعة مع مدرب الذكاء الاصطناعي الخاص به. اليوم، يستخدم أكثر من 12000 مستخدم من رجال الأعمال - من الشركات القائمة إلى الشركات الناشئة سريعة النمو - منصة Supervity المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون كود والتي أحدثت تحولًا في مكان العمل. تختلف حالات الاستخدام عبر الصناعات ووظائف الأعمال مما يساعد الشركات على تحسين نتائج المبيعات بنسبة تصل إلى 30% وزيادة الإنتاجية التشغيلية بنسبة تصل إلى 70%. يمكن أن تغطي الحلول التي تقدمها Supervity العمليات التجارية لشركات البرمجيات وعملائها. يدعم الحل عمليات التكامل القائمة على واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات لفرق العمل لأتمتة عملهم اليدوي. تم إنشاء النظام الأساسي من خلال التعاون الجماعي في جوهره لتمكين المستخدمين من إنشاء ومشاركة عمليات التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية كمهارات رقمية قابلة لإعادة الاستخدام مع الزملاء والعملاء. تتيح Supervity أيضًا للشركات التي تقودها المنتجات مساعدة المستخدمين النهائيين على تحقيق نتائج أسرع باستخدام AI Coach. إنها واحدة من الشركات القليلة جدًا التي تقدم إمكانات RPA والذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي للتعرف الضوئي على الحروف "كخدمة" في نموذج ذو علامة بيضاء. تعمل الشركة حاليًا مع شركات تكامل الأنظمة الكبيرة مثل KPMG وIBM وAccenture وبناء حلول خاصة بالصناعة في قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والسوق الفيدرالية.

الفئات:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

الموقع الإلكتروني: supervity.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Supervity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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