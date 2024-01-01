تعمل Supervity (المعروفة سابقًا باسم Techforce.ai) على تمكين فرق العمل من تحقيق نتائج أسرع من خلال تمكينهم من أتمتة العمل المعرفي ومشاركته بسرعة مع مدرب الذكاء الاصطناعي الخاص به. اليوم، يستخدم أكثر من 12000 مستخدم من رجال الأعمال - من الشركات القائمة إلى الشركات الناشئة سريعة النمو - منصة Supervity المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون كود والتي أحدثت تحولًا في مكان العمل. تختلف حالات الاستخدام عبر الصناعات ووظائف الأعمال مما يساعد الشركات على تحسين نتائج المبيعات بنسبة تصل إلى 30% وزيادة الإنتاجية التشغيلية بنسبة تصل إلى 70%. يمكن أن تغطي الحلول التي تقدمها Supervity العمليات التجارية لشركات البرمجيات وعملائها. يدعم الحل عمليات التكامل القائمة على واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات لفرق العمل لأتمتة عملهم اليدوي. تم إنشاء النظام الأساسي من خلال التعاون الجماعي في جوهره لتمكين المستخدمين من إنشاء ومشاركة عمليات التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية كمهارات رقمية قابلة لإعادة الاستخدام مع الزملاء والعملاء. تتيح Supervity أيضًا للشركات التي تقودها المنتجات مساعدة المستخدمين النهائيين على تحقيق نتائج أسرع باستخدام AI Coach. إنها واحدة من الشركات القليلة جدًا التي تقدم إمكانات RPA والذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي للتعرف الضوئي على الحروف "كخدمة" في نموذج ذو علامة بيضاء. تعمل الشركة حاليًا مع شركات تكامل الأنظمة الكبيرة مثل KPMG وIBM وAccenture وبناء حلول خاصة بالصناعة في قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والسوق الفيدرالية.

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الموقع الإلكتروني: supervity.ai

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