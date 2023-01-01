يقوم Etleap بتبسيط وأتمتة ETL. تتيح أدوات رانجلر البيانات والنمذجة الخاصة بـ Etleap للمستخدمين التحكم في كيفية تحويل البيانات للتحليل، دون كتابة أي تعليمات برمجية.

الموقع الإلكتروني: etleap.com

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