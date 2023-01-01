WebCatalog
Adobe Workfront

Adobe Workfront

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الموقع الإلكتروني: workfront.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adobe Workfront على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إدارة العمل. بنيت للمؤسسة. يمكنك الاتصال والتعاون والتنفيذ في مهام سير العمل المعقدة — من أي مكان.

الموقع الإلكتروني: workfront.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adobe Workfront. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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