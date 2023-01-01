أول حل لأتمتة AP في الوقت الفعلي على مستوى العالم. OpenEnvoy هي التقنية الوحيدة التي تقضي على الإنفاق المهدر. لا يوجد إدخال يدوي. لا يوجد التعرف الضوئي على الحروف. لا يوجد إعداد البائع. الموافقات الآلية بالكامل.

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