يعمل Bimsync by Catenda على إضفاء الحيوية على بيانات البناء الخاصة بك في منصة تعاون قائمة على السحابة تغطي دورة حياة المبنى الكاملة. واصل تجربة التعاون السلسة في Bimsync خارج مكتب التصميم أو الموقع على جهازك المحمول. يقوم Bimsync بإدارة معلومات مشروعك من البداية وحتى التسليم وما بعده، مما يضمن الاحتفاظ بالبيانات والمعرفة عبر جميع مراحل المشروع.

الموقع الإلكتروني: bimsync.com

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