WebCatalog
Bimsync

Bimsync

bimsync.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bimsync على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل Bimsync by Catenda على إضفاء الحيوية على بيانات البناء الخاصة بك في منصة تعاون قائمة على السحابة تغطي دورة حياة المبنى الكاملة. واصل تجربة التعاون السلسة في Bimsync خارج مكتب التصميم أو الموقع على جهازك المحمول. يقوم Bimsync بإدارة معلومات مشروعك من البداية وحتى التسليم وما بعده، مما يضمن الاحتفاظ بالبيانات والمعرفة عبر جميع مراحل المشروع.

الموقع الإلكتروني: bimsync.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bimsync. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Asite

Asite

asite.com

Disroot Cryptpad

Disroot Cryptpad

cryptpad.disroot.org

Projecis

Projecis

app.projecis.com

Deeto

Deeto

app.deeto.ai

Projectmates

Projectmates

clients.projectmates.com

IceWarp

IceWarp

login.icewarp.com

Feng Office

Feng Office

fengoffice.com

TradeTapp

TradeTapp

app.tradetapp.com

Beautiful News

Beautiful News

informationisbeautiful.net

ManagePlaces

ManagePlaces

app.manageplaces.com

Bloomfire

Bloomfire

login.bloomfire.com

Maqpie

Maqpie

maqpie.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية