Pelcro عبارة عن منصة متكاملة لإدارة الاشتراكات والعضوية. منصة شاملة وذاتية الخدمة لا تتطلب تعليمات برمجية ولكنها تحتوي على جميع أدوات التطوير لتوفير المرونة القصوى. أهم ميزات Pelcro: - إنشاء الاشتراكات ومنتجات التجارة الإلكترونية بسهولة في مكان واحد - إنشاء نظام حظر الاشتراك غير المدفوع بسهولة، واختيار المحتوى أو الميزات التي يجب أن تكون خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع - استخدم الاستهداف المتقدم لتخصيص اللغة والعملة بناءً على موقع المستخدم الخاص بك - إنشاء و تخصيص تجربة المستخدم بناءً على علامتك التجارية - تجربة تسجيل خروج سريعة باستخدام Google Pay وApple Pay وPayPal - إدارة المستخدمين من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو السماح لهم بإجراء تغييرات من لوحة التحكم ذاتية الخدمة - تخصيص رحلة الدفع ونماذج التسعير وأتمتتها وتدفق المستخدم بناءً على تفضيلاتك - قم بتصدير تقارير التحليلات بما في ذلك إجمالي الإيرادات والاشتراكات الجديدة - نحن نقدم دعمًا فنيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. قم بزيارة Pelcro.com لطلب عرض توضيحي أو المطالبة بالنسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا.

الموقع الإلكتروني: get.pelcro.com

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