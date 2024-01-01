Pelcro

Pelcro

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الموقع الإلكتروني: get.pelcro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pelcro على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pelcro عبارة عن منصة متكاملة لإدارة الاشتراكات والعضوية. منصة شاملة وذاتية الخدمة لا تتطلب تعليمات برمجية ولكنها تحتوي على جميع أدوات التطوير لتوفير المرونة القصوى. أهم ميزات Pelcro: - إنشاء الاشتراكات ومنتجات التجارة الإلكترونية بسهولة في مكان واحد - إنشاء نظام حظر الاشتراك غير المدفوع بسهولة، واختيار المحتوى أو الميزات التي يجب أن تكون خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع - استخدم الاستهداف المتقدم لتخصيص اللغة والعملة بناءً على موقع المستخدم الخاص بك - إنشاء و تخصيص تجربة المستخدم بناءً على علامتك التجارية - تجربة تسجيل خروج سريعة باستخدام Google Pay وApple Pay وPayPal - إدارة المستخدمين من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو السماح لهم بإجراء تغييرات من لوحة التحكم ذاتية الخدمة - تخصيص رحلة الدفع ونماذج التسعير وأتمتتها وتدفق المستخدم بناءً على تفضيلاتك - قم بتصدير تقارير التحليلات بما في ذلك إجمالي الإيرادات والاشتراكات الجديدة - نحن نقدم دعمًا فنيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. قم بزيارة Pelcro.com لطلب عرض توضيحي أو المطالبة بالنسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا.
الفئات:
Business
برامج إدارة الاشتراكات

الموقع الإلكتروني: get.pelcro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pelcro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Younium

Younium

younium.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Paddle

Paddle

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Snorkel

Snorkel

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Adoric

adoric.com

Session Rewind

Session Rewind

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