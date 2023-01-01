منصة التمويل التعاوني. لأن التمويل يجب أن يكون أكثر من مجرد شرطة الإنفاق. عندما تنتهي من إنشاء نموذجك وتحتاج إلى إدارة الإنفاق والميزانيات وعدد الموظفين في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام، جرّب Modularity.

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