تتبع الجهاز وحمايته على الطيار الآلي. أصبحت معرفة مكان وجود الأصول الخاصة بك في أي وقت أمرًا بالغ الأهمية الآن. تجنب فقدان المعلومات داخل القوى العاملة عن بعد باستخدام حل Prey لتتبع الأجهزة والأمان المستمر.

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