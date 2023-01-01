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Kyrios Systems

Kyrios Systems

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الموقع الإلكتروني: kyriossystems.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kyrios Systems على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتنمية أعمالك باستخدام Auto-Pilot، منصة التسويق الكاملة للشركات الصغيرة التي تدير العملاء. يتيح لك استخدام منصتنا إدارة عملائك وآفاقك وتسويقك في مكان واحد. إدارة تدفق المبيعات يتيح لك تتبع خط أنابيب المبيعات معرفة أين يتواجد عملاؤك المحتملون في أي مرحلة.

الموقع الإلكتروني: kyriossystems.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kyrios Systems. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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