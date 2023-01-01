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Shape Software

Shape Software

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الموقع الإلكتروني: setshape.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shape Software على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إن Shape عبارة عن برنامج أتمتة للمبيعات والتسويق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ويأتي مزودًا بميزات مصممة مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقة وفعالة في كل ما يفعلونه، سواء كان ذلك من خلال تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك، أو إشراك المزيد من العملاء المحتملين من خلال تسلسلات التسويق والإعلانات الرقمية، أو رعاية علاقات العملاء، أو التواصل بسلاسة، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زيادة إيراداتك باستخدام Shape اليوم.

الموقع الإلكتروني: setshape.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shape Software. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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