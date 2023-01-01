إن Shape عبارة عن برنامج أتمتة للمبيعات والتسويق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ويأتي مزودًا بميزات مصممة مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقة وفعالة في كل ما يفعلونه، سواء كان ذلك من خلال تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك، أو إشراك المزيد من العملاء المحتملين من خلال تسلسلات التسويق والإعلانات الرقمية، أو رعاية علاقات العملاء، أو التواصل بسلاسة، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زيادة إيراداتك باستخدام Shape اليوم.

الموقع الإلكتروني: setshape.com

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