WebCatalog

بدائل - Shape Software

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.

Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

Outreach

Outreach

outreach.io

تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.

CallRail

CallRail

callrail.com

تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc.‎ هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...

Podio

Podio

podio.com

توفر Podio منصة على شبكة الإنترنت لتنظيم اتصالات الفريق والعمليات التجارية والبيانات والمحتوى في مساحات عمل إدارة المشروع وفقًا لاحتياجات المشروع.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

إدارة ConnectWise: برنامج أتمتة الخدمة الاحترافية (PSA) لتشغيل أعمال MSP الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك باستخدام حل PSA الذي أثبت كفاءته.

Keap

Keap

keap.com

يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

المزيد من الأعمال. أقل المتاعب. إدارة العملاء وإدارة المشاريع والفواتير في أداة واحدة سهلة الاستخدام. يعمل Teamleader على تسهيل العمل لـ 11000 شركة صغيرة ومتوسطة.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

يعمل ConnectWise على تمكين مقدمي خدمات التكنولوجيا من الوصول إلى أهدافهم بشكل أسرع من خلال تقنية MSP الحائزة على جوائز ومجموعة برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.

Copper

Copper

prosperworks.com

عندما تحتاج إلى برنامج CRM يعمل مع G Suite، فأنت بحاجة إلى برنامج Copper. جربنا وانظر كيف يمكننا مساعدة عملك على بناء علاقات أقوى مع العملاء.

Deskera

Deskera

deskera.com

برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

صمم بوابة العميل الخاصة بك أو الوصول إلى بوابة العميل باستخدام برنامج بوابة العميل الآمن الخاص بنا: تسجيل الدخول ولوحة المعلومات وإشعارات البريد الإلكتروني ذات العلامة التجارية الكاملة مع العلامة البيضاء

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.

Adversus

Adversus

adversus.io

تحسين المكالمات الصادرة اليوم. نحن نساعد مراكز الاتصال على تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على المعرفة، وإدارة جهات الاتصال بشكل أكثر ذكاءً.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء

Polymail

Polymail

polymail.io

Polymail هو أفضل منصة بريد إلكتروني مصممة لتسهيل الحياة العملية لأي محترف. تقديم الأدوات والميزات التي تفيدك. قم بزيارتنا الآن!

Capsule

Capsule

capsulecrm.com

إدارة علاقات العملاء (CRM) بسيطة لكنها قوية. انضم إلى أكثر من 10000 شركة عالمية واكتشف طريقة أسهل لإدارة جهات الاتصال والمبيعات وتنمية العلاقات الدائمة.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

قم بتقليص وقت إدارة البريد الإلكتروني لفريقك إلى النصف وابدأ الطريق نحو صندوق بريد وارد أنظف ويوم أكثر إنتاجية مع SaneBox. ابدأ تجربتك المجانية الآن!

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.

Thryv

Thryv

thryv.com

يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger CRM هو برنامج عبر الإنترنت يساعد أكثر من 300000 شركة على زيادة المبيعات وتحسين عائد الاستثمار التسويقي وتقديم خدمة عملاء رائعة. جربه مجانًا لمدة 15 يومًا!

Accelo

Accelo

accelo.com

تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021

Ringover

Ringover

ringover.com

قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.

TeamWave

TeamWave

teamwave.com

TeamWave هو أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع ونظام إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة. طريقة أفضل لإدارة مشاريعك وفريقك ومبيعاتك.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.

Planfix

Planfix

planfix.com

يساعد Planfix في تنظيم العمل التعاوني للأشخاص وإدارته. يستخدم عملاؤنا Planfix كإدارة علاقات العملاء وغرفة التحكم ونظام الدعم الفني، وإدارة الشركات بمساعدتها، وإعطاء المهام والتحكم فيها، وإدارة أنشطة المشروع، ومحاسبة المصدر والتخطيط المالي.

Nimble

Nimble

nimble.com

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليس مجرد مندوبي مبيعات. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. سهل الاستخدام، ويعمل في صندوق الوارد الخاص بك في Outlook/Gmail، والوسائط الاجتماعية، والويب.

Clientjoy

Clientjoy

clientjoy.io

Clientjoy هو حل CRM متكامل ومحرك نمو للموظفين المستقلين والشركات لإدارة العملاء المتوقعين والمقترحات والعملاء والفواتير والإيرادات في مكان واحد.

Insightly

Insightly

insightly.com

إنسايتلي هي شركة خاصة متخصصة في تكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

vcita

vcita

vcita.com

يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

lessannoyingcrm.com

تستخدم الآلاف من الشركات الصغيرة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الأقل إزعاجًا لإدارة جهات الاتصال وتتبعها يؤدي، والبقاء على رأس المتابعات. خدمة العملاء المجانية تجعل عملية الإعداد سهلة.

Attio

Attio

attio.com

هل تبحث عن التحدي القادم؟ إن تغيير النماذج ليس بالأمر السهل ونحن نبحث عن المزيد من الأشخاص الاستثنائيين للانضمام إلى الفريق وتغيير إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى الأبد.

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