Viindoo

Viindoo

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الموقع الإلكتروني: viindoo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Viindoo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Viindoo برامج إدارة مؤسسية شاملة ومتزامنة ومتصلة (Viindoo Solution) على النظام الأساسي السحابي، مما يلبي جميع احتياجات المؤسسات. يتمتع منتج Viindoo بالمرونة والتكامل الكامل للوظائف لتلبية احتياجات حتى المؤسسات الأكثر تعقيدًا. قم بتثبيت المزيد من التطبيقات مع نمو طلباتك. لا يقتصر الأمر على توفير التكنولوجيا فحسب، بل نقوم أيضًا بدمج الخبرة الحديثة في إدارة الأعمال في البرنامج بحيث يمكنك تطبيقها على عملية التشغيل بأكملها في المؤسسة. تم دمج جميع تطبيقات Viindoo مثل برنامج Viindoo للمحاسبة وبرنامج Viindoo لإدارة الموارد البشرية وبرنامج مبيعات Viindoo ونظام المكتب الإلكتروني Viindoo وبرنامج Viindoo MRP وبرنامج Viindoo SCM وبرنامج Viindoo للتسويق الرقمي وإدارة موقع Viindoo مع بعضها البعض.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: viindoo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Viindoo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

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QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

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CentralBOS

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Extensiv

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