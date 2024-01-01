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Soul Machines

Soul Machines

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الموقع الإلكتروني: soulmachines.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Soul Machines هي شركة رائدة في إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على إنشاء أشخاص رقميين متحركين بشكل مستقل يمكّنون المؤسسات من إعادة تصور تجارب العملاء في العوالم الرقمية اليوم والعوالم الرقمية. Soul Machines هي الشركة الوحيدة التي تمتلك تقنية Digital Brain and Autonomous Animation الحاصلة على براءة اختراع والتي توفر الإمكانات الكاملة وخير التعاون بين الإنسان والآلة بطريقة سريعة الاستجابة وغير مسبوقة.

الفئات:

Business
برنامج المساعدين الظاهري الذكي

الموقع الإلكتروني: soulmachines.com

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