بدائل - Soul Machines
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
بناء ونشر الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. انتقل بـ GPT إلى المستوى التالي وقم بأتمتة المزيد من سير العمل الداخلي باستخدام السلاسل والوكلاء. نشر مُدار بالكامل، ورمز منخفض وسهل للمطورين.
Sendbird
sendbird.com
اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.
Comm10
comm100.com
Comm100 Free عبارة عن منصة مشاركة العملاء حائزة على جوائز والتي تربطك بسرعة وسهولة مع عملائك على القنوات الرقمية بما في ذلك الدردشة المباشرة والدردشة الصوتية والمرئية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية وFacebook وWhatsApp for Business والمزيد. مثالية للشركات الصغيرة.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب محادثة مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة.
cogram
cogram.com
ضاعف إنتاجيتك مع زميل عمل ذكي لفريقك. يستخدم Cogram الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات في الاجتماعات الافتراضية، وتتبع عناصر الإجراء، وأتمتة المهام النهائية، مع الحفاظ على خصوصية بياناتك وأمانها.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متج...
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
مساعد تسويق يعمل بالذكاء الاصطناعي الكل في واحد يشبه الإنسان، يقوم بإنشاء الصفحات المقصودة ومقاطع الفيديو الترويجية والإعلانات والنسخ التسويقية والرسومات ورسائل البريد الإلكتروني والتعليقات الصوتية ومشاركات المدونات والفنون والمزيد
yellow.ai
yellow.ai
قم بأتمتة التفاعلات مع عملائك وموظفيك بأكثر من 135 لغة وعبر أكثر من 35 قناة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ بتكاليف أقل.
Clickatell
clickatell.com
يمنح Clickatell المستهلكين القدرة على إدارة حياتهم اليومية والتعامل مع الشركات عبر الدردشة.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream هو حل AI للمحادثة الأمريكية لخدمة العملاء. تأسست في أبريل 2015 على يد ريتشارد سمولين، المؤسس المشارك لشركة Genesis Media LLC. تمتلك Pypestream مكاتب في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو. وقد اكتسبت شعبية بسبب منصة الرسائل Pypestream التي تهدف إلى ربط الشركات بالمستهلكين. يتضمن كل حساب شركة "Py...
LivePerson
liveperson.com
الذكاء الاصطناعي للمحادثة ليس مصطنعًا. أنشئ اتصالات هادفة وشخصية مع عملائك مع تقديم نتائج حقيقية لشركتك.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لأصحاب متاجر الويب الذين يتطلعون إلى زيادة المبيعات وإبقاء العملاء سعداء. * تم تحسين ميزة البحث الذكي في Upsy لمستخدمي الأجهزة المحمولة لمساعدة الزائرين في العثور على المنتج المناسب بسرعة باستخدام الصور. * تعمل ميزة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي ...
CBOT
cbot.ai
CBOT هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وتقدم حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في الذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن متخصصون في تعزيز تجارب العملاء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات وخدمات العملاء من خلال روبوتات الدردشة القائمة عل...
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing هي شركة رائدة في مجال توفير مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي للأعمال. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة الخاصة بنا وChatGPT من OpenAI، تم تصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي لدينا لأتمتة المكالمات الواردة ومشاركة العملاء الصادرة عبر أي مرحلة من رحلة العميل. نحن نساعد الشركات على ...
Gladly
gladly.com
قم بتحويل خدمة العملاء الخاصة بك بكل سرور. يعمل برنامج خدمة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصنف رقم 1 لدينا على توفير التكاليف وتعزيز الإيرادات وتمكين الوكلاء من تعزيز ولاء العملاء من خلال خدمة استثنائية.
Dixa
dixa.com
يحظى برنامج خدمة العملاء متعدد القنوات من Dixa بثقة العلامات التجارية التي تحب عملائها، ويوفر أفضل تجربة للوكلاء والعملاء على حدٍ سواء.
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna هو مساعد إغلاق افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لشركات العناوين! إنها ذكية وواسعة الحيلة ومتشوقة دائمًا للمساعدة: * خدمة العملاء: إجابات للأسئلة العامة والأسئلة المحددة للملفات على مدار 24/7/365 لـ Resware وSoftPro وRamQuest. * إدخال الطلب: فتح طلبات جديدة في نظام إنتاج برنامج عنوان Resware، ...
Slang.ai
slang.ai
لا ينبغي أن يكون الاتصال بشركة ما تجربة محبطة. مع الذكاء الاصطناعي، هناك طريقة أفضل. ولهذا السبب أنشأنا Slang.ai. مهمتنا هي تحويل الهاتف إلى قناة مخصصة وفعالة وممتعة. قم بالإعداد خلال 30 دقيقة أو أقل ودع الكونسيرج الافتراضي الخاص بـ Slang.ai يساعدك على تقديم تجربة مخصصة وممتعة للعملاء. لا تفوت مكال...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First عبارة عن منصة chatbot تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لإحداث ثورة في دعم العملاء ومشاركتهم. يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي Milly الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة التي تسمح له بفهم استفسارات العملاء والرد عليها في الوقت الفعلي، على مدار الساعة ...
Posh AI
posh.ai
Posh هي شركة ذكاء اصطناعي للمحادثة مدعومة بالمشروع انبثقت من مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2018. نحن ملتزمون بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات المصرفية وتسريع التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية، وتحويل كيفية خدمة مجتمعاتها وموظفيها....
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx هو منتج قائم على السحابة يستخدم الذكاء الاصطناعي للمحادثة والتعلم الآلي وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية لأتمتة التفاعلات مع العملاء والموظفين. توفر تقنية IVA الخاصة بها خدمة سريعة وسهلة وشخصية من خلال إمكانات التعرف على الصوت والمراسلة الرقمية الرائدة في الصناعة، مما يخلق تفاعلات إيجابية تؤدي ...
Mehery
mehery.com
مهيري هي شركة شابة عمرها عام واحد تعمل على بناء الحلول في الفضاء الرقمي. تم تأسيسها من قبل فريق من التكنوقراط والتقنيين الذين يتمتعون بخبرة تراكمية تزيد عن 100 عام ولديهم خبرة واسعة في رقمنة أنظمة المؤسسات، ورحلات التحول الرقمي للمؤسسات الكبيرة، وبناء أنظمة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق وا...
Mav
hiremav.com
Mav هو أول مساعد SMS يعمل بالذكاء الاصطناعي لمندوبي المبيعات المهتمين بالنمو. قم بأتمتة عملية المراسلات مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الرسائل النصية. سواء كان الأمر يتعلق بجدولة الاجتماعات، أو تأهيل العملاء المحتملين، أو متابعة العملاء المحتملين، فإن Mav تعمل على ذلك. قم بتأجير Mav، وقم بتوسيع ن...
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento هو حل لأتمتة مراكز الاتصال يركز على المؤسسات ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ويضمن للشركات تحقيق نتائج أعمال ممتازة باستمرار عن طريق تقليل AHT، وخفض الوقت اللازم لتوفير التكاليف.
Brainwave
brainwave.so
تحسين عملك مع الذكاء الاصطناعي. أتمتة تفاعلات العملاء. تبسيط جمع العملاء المحتملين والجدول الزمني للاجتماعات.
Automatorr
automatorr.com
تشمل خدمات Automator ما يلي: * توظيف المواهب المتخصصة للأدوار الدائمة أو التعاقدية أو العرضية. * الاستشارة والاستشارة والتنفيذ في جميع مراحل تصميم الحلول وتنفيذها ودعمها. * نحن نقدم حلولاً برمجية مُدارة بالكامل تعمل على حل المشكلات الخاصة بالصناعة. يمكن نشر هذه الحلول في أيام، اقتصاديًا وتضمن عائدً...
Atomicwork
atomicwork.com
تجمع Atomicwork موظفيك وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وعمليات الموارد البشرية وأتمتة العمليات التجارية معًا لتحقيق تأثير الإنتاجية عبر مؤسستك. نحن نساعدك على تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءة المؤسسة من خلال تمكينك من تجربة المؤسسة الرقمية لجميع العمليات التجارية من خلال أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي أ...
Arcanum
arcanum.ai
تلتزم Arcanum بمساعدة الشركات على زيادة طاقتها بمقدار 10 أضعاف والتخفيف من المهام المتكررة بمساعدة مساعدي الذكاء الاصطناعي في المكاتب الخلفية Arcos وArchi. ومع التركيز على قيمة الأعمال، فإنهم متحمسون لجعل دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أمرًا سهلاً وآمنًا ويمكن الوص...
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice هي شركة تكنولوجيا CPaaS توفر حلول تقنية الذكاء الاصطناعي الآلية من خلال منصات سحابية قابلة للبرمجة. يتيح Plum Voice للعملاء الاختيار من بين مجموعة من وكلاء الصوت الافتراضيين الذكيين (IVAs) أو الحلول المخصصة - الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، والاستبيانات، ومعالجة الدفع، وما إلى ذلك - لأ...
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI هو ما كان من المفترض أن يكون عليه الذكاء الاصطناعي التحادثي... تعمل منصتنا على مستوى المؤسسات، المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الخاصة، على إحداث ثورة في تجارب العملاء من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي للمحادثة الذين يقومون بالتحسين الذاتي. مهمتنا هي إزالة الغم...
Kait
kait.ai
KAIT التي تمثل تقنية الذكاء الاصطناعي الكويتية (AI) هي أول منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. من خلال التكامل السهل مع قنوات التواصل الاجتماعي، يمكن لـ KAIT أن يأخذ عملك إلى المستوى التالي من خدمة العملاء والتسويق والمبيعات.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize هي منصة المحادثة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للتجارة الإلكترونية. تتيح iAdvize، منصة المحادثة الرائدة، لأكثر من 2000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية نشر تجربة عملاء غامرة على نطاق واسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق به، مما يعزز المحادثة عبر المراسلة طوال رحلة ال...
GPTConsole
gptconsole.ai
تساعد GPTConsole المطورين على إنشاء تطبيقات الويب/الهاتف المحمول وتنفيذ أتمتة الويب من خلال المطالبات. يقدم حزمة NPM يمكن للمطورين تثبيتها على أجهزتهم المحلية. نحن نطلق واجهة سطر الأوامر (CLI) ذات سياق لا نهائي وعاملين مستقلين للذكاء الاصطناعي.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI هي شركة SaaS مكرسة لإحداث تغيير جذري في سوق الأتمتة الفائقة من خلال BotzForce، منصة الأتمتة منخفضة التكلفة الخاصة بها. لقد قلبنا الطريقة القديمة لتوفير مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات، وأتمتة عمليات المبيعات، ودعم العملاء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة من الجيل التالي. تمكن منصة Bo...
bluecap.ai
bluecap.ai
إنجاز الأمور بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وعلى نطاق واسع تخيل ملخصات قريبة من الوقت الفعلي، وتفعيل المهام السياقية وملء المعلومات ذات الصلة تلقائيًا ومدمجة بسلاسة في سير العمل لديك: Google Workspace، وMicrosoft 360، وSalesforce، وZoho، والمزيد.
Alltius
alltius.ai
Alltius عبارة عن منصة GenAI تعمل بسهولة على تشغيل تطبيقات المؤسسات ومواقع الويب ومراكز الاتصال. باستخدام Alltius، يمكنك إنشاء مساعدين ماهرين وآمنين ودقيقين للذكاء الاصطناعي يمكنهم مضاعفة المبيعات وتقليل تكاليف الدعم بنسبة 50% في أسابيع. رحلات الدعم والمبيعات الرقمية الحديثة معطلة. على الرغم من الاس...
VOCALLS
vocalls.ai
أتمتة أي تفاعل مع العملاء. VOCALLS عبارة عن نظام أساسي للذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسة يعمل على أتمتة تفاعلات العملاء عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال للحصول على تجربة عملاء مرتفعة توفر الأموال وتزيد الإيرادات. تم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي لدينا لإدارة تفاعلات العملاء المتكررة الوارد...
ChatrHub
chatrhub.com
هناك طريقة أفضل لخدمة عملائك. حلول قنوات متعددة بسيطة لكنها قوية لإشراك العملاء بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. ChatrHub عبارة عن قناة شاملة للذكاء الاصطناعي. chatbot وحل الوكيل المباشر. قم بدمج هواتفك ورسائلك النصية وأداة موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والدردشة الجماعية في جه...
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday هو أحد حلول الدردشة المباشرة من الجيل التالي الذي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والبشري لتقديم تجربة العملاء النهائية من خلال تمكين محادثات العملاء المخصصة للغاية. يعمل الذكاء الاصطناعي للمحادثة لدينا كحارس عملاء في الخط الأول يخدم نفسه بنفسه ويساعد العملاء على مساعدة أنفسهم، وكمساعد افتراضي...
babelforce
babelforce.com
babelforce عبارة عن منصة صوتية قابلة للتركيب توحد الوكلاء والأتمتة. تمنحك منصتنا القدرة على إنشاء تجارب العملاء التي طالما أردتها، باستخدام الأدوات التي يمكن لأي شخص استخدامها. إذا كان بإمكانك رسمه على السبورة البيضاء، فيمكنك بنائه باستخدام babelforce. * أتمتة 90% من المهام الروتينية * تحقيق وفورا...
Mercury
mercury.ai
Mercury عبارة عن نظام أساسي للمراسلة والدردشة المباشرة سهل الاستخدام ومعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة تجربة العملاء. إنه يمكّن الشركات من تقديم تجارب عملاء مؤثرة مع نتائج قابلة للقياس على الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وFacebook Messenger. باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتخفيف عبء طلبات الخ...
Flip CX
flipcx.com
Flip CX هي شركة برمجيات تقدم تجربة ذكاء اصطناعي صوتية شبيهة بـ Alexa للشركات لتحسين قناة هواتفها من أجل خدمة عملاء أفضل. يتم دعم Flip CX بواسطة Amazon Alexa وAda وSimon وAttentive وScop Venture Capital وBullpen وForum Ventures.
Zowie
getzowie.com
تعمل Zowie على تمكين الشركات التي تبيع عبر الإنترنت من صرف التذاكر باستخدام تقنية الأتمتة القوية، ورعاية العملاء من خلال صندوق الوارد متعدد القنوات وبيع المزيد باستخدام سياق العملاء المحسن. يمكن أن تعمل Zowie كنظام خدمة عملاء مستقل أو تعمل على تحسين أدواتك الحالية مثل Zendesk وIntercom وGorgias والع...
Kenyt
kenyt.ai
يعد منتج Kenyt.AI عبارة عن منصة تفاعلية لمشاركة العملاء، مما يساعد الشركات على التفاعل بعمق مع عملائها من خلال تجربة عالية الجودة شبيهة بالإنسان. تدعم Kenyt Chatbots وVoicebots لغات متعددة وتنتج مشاركة فائقة للعملاء بفضل محرك الذكاء الاصطناعي المتقدم بدقة تبلغ 95%، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة....
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge هي المزود المفضل لحلول Hyperautomation وRobotic Process Automation وIT. يجمع نظام RPA الذكي المتقدم للغاية الخاص به بين جميع الإمكانات الأساسية المطلوبة لأتمتة المؤسسات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وChatbot وETL وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات الجاهزة وأتمتة تكنولوجيا المعلومات. ...
Texthub
texthubai.com
هل تبحث عن أداة يمكنها مساعدتك في إنشاء تعليمات برمجية وصور ونصوص مذهلة؟ لا تنظر أبعد من Texthub AI! تستخدم منصتنا سهلة الاستخدام قوة الذكاء الاصطناعي لإضفاء الحيوية على أفكارك. جرب Texthub AI اليوم وابدأ في الإنشاء!
Supervity
supervity.ai
تعمل Supervity (المعروفة سابقًا باسم Techforce.ai) على تمكين فرق العمل من تحقيق نتائج أسرع من خلال تمكينهم من أتمتة العمل المعرفي ومشاركته بسرعة مع مدرب الذكاء الاصطناعي الخاص به. اليوم، يستخدم أكثر من 12000 مستخدم من رجال الأعمال - من الشركات القائمة إلى الشركات الناشئة سريعة النمو - منصة Supervit...
Neocom.ai
neocom.ai
نحن Neocom، شركة Saas النابضة بالحياة والشبابية التي تسعى جاهدة لتوفير تجربة عملاء مذهلة لكل متسوق عبر الإنترنت. نحن نساعد الشركات على مساعدة عملائها. مسلحين بأحدث التقنيات، نحن فريق استثنائي يتمتع بخبرة واسعة. يسمح لك حل البيع الموجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإشراك زوار موقعك والسماح لهم باكتشاف م...
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius عبارة عن منصة لأتمتة تجربة العملاء تجمع بين الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية وسير العمل والتكاملات القابلة للتخصيص. مع توفر ما يزيد عن 60 حالة استخدام خاصة بالبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، تساعد DigitalGenius تجار التجزئة على أتمتة استجاباتهم لاستفسارات العملاء المتكررة مثل "أ...
Cognigy
cognigy.com
تُحدث Cognigy ثورة في صناعة خدمة العملاء من خلال تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق. يعمل حلها الحائز على جوائز، Cognigy.AI، على تمكين الشركات من تقديم خدمة استثنائية فورية وشخصية بأي لغة وعلى أي قناة. من خلال الجمع بشكل مثالي بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثي لإنشاء وكلاء الذكاء الاص...
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة على مستوى العالم - حيث تساعد الشركات على توسيع نطاق خدمة عملائها من خلال الذكاء الاصطناعي التحادثي والإبداعي. نظرًا لكوننا رائدًا ثابتًا على منصة المراجعة G2، فإن تقنيتنا المتطورة والدعم المرتكز على العملاء يتيحان تجارب المحادثة الآلية عبر جميع قنوات الاتص...
Boost.ai
boost.ai
تلتزم Boost.ai بتقديم تجارب متميزة للعملاء، وهي تقف في طليعة الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسات. انطلاقًا من سعيها لتمكين تفاعلات لا مثيل لها بين الأشخاص والمؤسسات، تسخر Boost.ai أحدث التقنيات لدفع حدود الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي الخاصة بها على...
Espressive
espressive.com
تقدم Espressive مساعدة رقمية في مكان العمل جاهزة للمؤسسات تعمل على تقليل التكاليف مع تعزيز تجربة الموظف وإنتاجيته ورضاه منذ اليوم الأول. يجمع Espressive Barista، وكيل الدعم الافتراضي (VSA) الخاص بنا للمؤسسة، بين المزيج المثالي من الخبرة الرقمية والذكاء والأتمتة لتقديم المساعدة الذاتية للموظفين التي ...
Hyro
hyro.ai
تعمل شركة Hyro على ربط العالم من خلال آلاف المحادثات التي تدعم الذكاء الاصطناعي في وقت واحد. باعتبارنا الشركة رقم 1 في مجال الاتصالات التكيفية، فإننا نحول البيانات المعقدة إلى حوار بسيط باستخدام أتمتة اللغة الطبيعية واللغويات الحاسوبية. تثق الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك Baptist ...
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي للمحادثة قائمة على SaaS، "بدون تعليمات برمجية"، وشاملة ومدعومة بـ "Generative AI"، وتساعد شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات على أتمتة دعم العملاء، وزيادة تجربة العملاء والتأهيل الرقمي من خلال Chatbots وVoicebots التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. منصة DIY "No Code...
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo، منصة SaaS للذكاء الاصطناعي للمحادثة، هي بيئة التطوير ووقت التشغيل للفرق المنتجة. ابحث عن بعض الاختصارات أدناه: * بوت صوتي ومركز اتصال * بوت متعدد اللغات * بوت المراسلة الفورية * أداء الروبوت والتحسينات * التعاون والنماذج * تكنولوجيا المعلومات/الموارد البشرية وروبوت الخدمة المشتركة