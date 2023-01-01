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Pypestream هو حل AI للمحادثة الأمريكية لخدمة العملاء. تأسست في أبريل 2015 على يد ريتشارد سمولين، المؤسس المشارك لشركة Genesis Media LLC. تمتلك Pypestream مكاتب في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو. وقد اكتسبت شعبية بسبب منصة الرسائل Pypestream التي تهدف إلى ربط الشركات بالمستهلكين. يتضمن كل حساب شركة "Pype" و"Streams" لأنواع مختلفة من الاتصالات. يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أجل أتمتة خدمة العملاء.

الموقع الإلكتروني: pypestream.com

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