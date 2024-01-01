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Construction Payment Management. Linked to Progress and QA. Konstructly simplifies and standardises the application for payment process with automation and critical production visibility.

الموقع الإلكتروني: konstructly.com

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