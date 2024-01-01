WebCatalog

Konstructly

Konstructly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: konstructly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Konstructly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Construction Payment Management. Linked to Progress and QA. Konstructly simplifies and standardises the application for payment process with automation and critical production visibility.

الموقع الإلكتروني: konstructly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Konstructly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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