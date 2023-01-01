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Rainforest QA

Rainforest QA

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الموقع الإلكتروني: rainforestqa.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rainforest QA على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تجمع منصة ضمان الجودة الخاصة بـ Rainforest بين التشغيل الآلي للاختبار بدون تعليمات برمجية وضمان الجودة الاحترافي لمساعدتك في إصدار برامج عالية الجودة.

الموقع الإلكتروني: rainforestqa.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rainforest QA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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