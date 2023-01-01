يعمل تطبيق CerteDrive على تبسيط عملية اعتماد DOT لشركات النقل بجميع أحجامها. يتم تقديم الحل الخاص بنا من خلال منصة رقمية سهلة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: certedrive.com

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