تقديم تجارب رائعة للعملاء على نطاق واسع. تستخدم الشركات الرائدة في العالم منصة إدارة جودة خدمة العملاء الخاصة بـ Klaus لتشغيل عملية ضمان الجودة الفعالة وتدريب الوكلاء وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء.

الموقع الإلكتروني: klausapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Klaus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.