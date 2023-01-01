ابدأ بتحقيق أهدافك اليوم. Lifetick هو برنامج لتحديد الأهداف عبر الإنترنت يساعدك على إنشاء أهدافك وإدارتها حتى تتمكن من تحقيق النجاح عاجلاً. لديها عملية بديهية تجعل عملية تحديد الأهداف بسيطة وسهلة. إنه أمر ممتع للغاية، وسوف تتساءل لماذا لم تبدأ عاجلاً.

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