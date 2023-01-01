WebCatalog
Lifetick

Lifetick

lifetick.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lifetick على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابدأ بتحقيق أهدافك اليوم. Lifetick هو برنامج لتحديد الأهداف عبر الإنترنت يساعدك على إنشاء أهدافك وإدارتها حتى تتمكن من تحقيق النجاح عاجلاً. لديها عملية بديهية تجعل عملية تحديد الأهداف بسيطة وسهلة. إنه أمر ممتع للغاية، وسوف تتساءل لماذا لم تبدأ عاجلاً.

الموقع الإلكتروني: lifetick.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lifetick. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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