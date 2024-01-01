Zuko
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الموقع الإلكتروني: zuko.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zuko على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
67% من الأشخاص الذين يبدأون في ملء نموذج عبر الإنترنت لا يكملونه. Zuko عبارة عن نموذج عبر الإنترنت + أداة تحليل وتحسين للدفع تساعدك على تقليل التخلي عن المنتجات وزيادة التحويلات من خلال جعل النموذج الخاص بك هو أفضل ما يمكن أن يكون. * فهم متى وأين ولماذا يتخلى الزوار عن النماذج الخاصة بك. * احصل على بيانات في كل حقل نموذج لتحديد مشاكل تجربة المستخدم لديك. * ابدأ التتبع خلال دقائق - لا حاجة لمطور. * تتبع النماذج أسهل وأسرع من Google Analytics احصل على إجابات لهذه الأسئلة وأكثر: * ما هي الحقول التي تجعل زواري يهجرونها؟ * كيف يتدفق الزوار عبر النموذج؟ * ما هي رسائل الخطأ التي تظهر، وكم مرة؟ * كيف يختلف سلوك الزائر حسب الجهاز؟ * هل شكلي مكسور؟ متى حدث ذلك؟
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الموقع الإلكتروني: zuko.io
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