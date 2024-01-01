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Zuko

Zuko

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الموقع الإلكتروني: zuko.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zuko على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

67% من الأشخاص الذين يبدأون في ملء نموذج عبر الإنترنت لا يكملونه. Zuko عبارة عن نموذج عبر الإنترنت + أداة تحليل وتحسين للدفع تساعدك على تقليل التخلي عن المنتجات وزيادة التحويلات من خلال جعل النموذج الخاص بك هو أفضل ما يمكن أن يكون. * فهم متى وأين ولماذا يتخلى الزوار عن النماذج الخاصة بك. * احصل على بيانات في كل حقل نموذج لتحديد مشاكل تجربة المستخدم لديك. * ابدأ التتبع خلال دقائق - لا حاجة لمطور. * تتبع النماذج أسهل وأسرع من Google Analytics احصل على إجابات لهذه الأسئلة وأكثر: * ما هي الحقول التي تجعل زواري يهجرونها؟ * كيف يتدفق الزوار عبر النموذج؟ * ما هي رسائل الخطأ التي تظهر، وكم مرة؟ * كيف يختلف سلوك الزائر حسب الجهاز؟ * هل شكلي مكسور؟ متى حدث ذلك؟

الفئات:

Productivity
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: zuko.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zuko. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

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GoFormz

goformz.com

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Brave

getbrave.io

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