67% من الأشخاص الذين يبدأون في ملء نموذج عبر الإنترنت لا يكملونه. Zuko عبارة عن نموذج عبر الإنترنت + أداة تحليل وتحسين للدفع تساعدك على تقليل التخلي عن المنتجات وزيادة التحويلات من خلال جعل النموذج الخاص بك هو أفضل ما يمكن أن يكون. * فهم متى وأين ولماذا يتخلى الزوار عن النماذج الخاصة بك. * احصل على بيانات في كل حقل نموذج لتحديد مشاكل تجربة المستخدم لديك. * ابدأ التتبع خلال دقائق - لا حاجة لمطور. * تتبع النماذج أسهل وأسرع من Google Analytics احصل على إجابات لهذه الأسئلة وأكثر: * ما هي الحقول التي تجعل زواري يهجرونها؟ * كيف يتدفق الزوار عبر النموذج؟ * ما هي رسائل الخطأ التي تظهر، وكم مرة؟ * كيف يختلف سلوك الزائر حسب الجهاز؟ * هل شكلي مكسور؟ متى حدث ذلك؟

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