MarketDial هي الشركة الرائدة في اختبار A/B دون اتصال بالإنترنت لتجارة التجزئة التقليدية. تستخدم الشركات برنامج MarketDial لتصميم وتحليل أي تجربة داخل المتجر. تسمح اختبارات MarketDial المخصصة لأي محترف بيع بالتجزئة بالإجابة على الأسئلة المهمة حول أعماله. مثل: ما مدى جودة أداء هذا المنتج الجديد في موقعي؟ هل سيؤدي عرضي الترويجي إلى زيادة المبيعات؟ إذا قمت برفع السعر على سلع محددة، فهل سيؤدي ذلك إلى إبعاد عملائي؟ هل جذب استثمارنا في لافتات الموقع الجديدة أعمالًا جديدة؟ هل أدى برنامج تدريب الموظفين الجدد لدينا إلى زيادة المبيعات أو مبيعات CSAT؟ MarketDial هو حل برمجي لا يشبه أي حل آخر. لقد تم تصميمه ليكون من السهل على أي شخص إنشاء اختبار دقيق داخل المتجر وتنفيذه وتحليله.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: marketdial.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MarketDial. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.