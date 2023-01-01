WebCatalog
MyBestPic

MyBestPic

mybestpic.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MyBestPic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عن أفضل صورة لديك لتحصل على تطابقك المثالي! قم بتحميل صورك ودع الأشخاص يصوتون ويخبرونك بأفضل صورك للعثور على أفضل ما يناسبك. نعتقد جميعًا أننا نلتقط صورًا رائعة، خاصة لأنفسنا. ومع ذلك، لا يوجد أبدًا جمهور يمكنه إخبارنا بالحقيقة وأي الصور هي الأفضل حقًا. الأشخاص الذين يفعلون ذلك، هم الأصدقاء والعائلة، وفي بعض الأحيان قد لا يكونون مستعدين تمامًا لإنقاذ مشاعرك. الآن هناك أخيرًا منصة يمكنك من خلالها الحصول على تعليقات آمنة حول أي من صورك أفضل وتجعلك تبدو أكثر ذكاءً وأصالة وجديرة بالثقة وجاذبية وما إلى ذلك حتى تتمكن من اختيار أفضل صورك للعمل أو وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى حياتك التي يرجع تاريخها! مرحبًا بك في أفضل صوري!

الموقع الإلكتروني: mybestpic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MyBestPic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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