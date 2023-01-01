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Gaydar

Gaydar

gaydar.net

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gaydar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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يعد Gaydar أحد أفضل مواقع المواعدة للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. يبحث الملايين من الرجال مثلك عن الصداقات والمواعدة والعلاقات. شارك اهتماماتك وهواياتك وسيطابقك Gaydar.. انضم الآن مجانًا وتصفح وأرسل رسائل. تصميم جديد وغرف الدردشة وخطط السفر. مشاركة الصور مع خيارات عامة أو خاصة أو سرية.

الموقع الإلكتروني: gaydar.net

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