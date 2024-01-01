تطبيقات المواعدة - التطبيقات الأكثر شعبية

EliteSingles

elitesingles.com

هل تبحث عن تطبيق مواعدة لأكثر من 30 عامًا؟ الفردي المتعلم? أنت في المكان الصحيح! لقد أكمل أكثر من 85% من أعضاء EliteSingles تعليمًا أعلى من المتوسط، وتتراوح أعمار مستخدمينا في الغالب بين 30 و50 عامًا. لقد وجد الآلاف من النساء والرجال غير المتزوجين المحليين الحب من خلال تطبيق المواعدة EliteSingles، و...