مع أكثر من 100 مليون عضو، happn هو تطبيق المواعدة الذي يتيح لك العثور على كل شخص تقابلت معه؛ لقد قرر مصير الناس أنك يجب أن تلتقي. مثل الملفات الشخصية التي تلفت انتباهك، احصل على الإعجاب والأهم من ذلك، اجتمعا معًا!

الموقع الإلكتروني: happn.app

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