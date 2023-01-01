WebCatalog
Gleeden

Gleeden

gleeden.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gleeden على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

GLEEDEN – موقع المواعدة رقم 1 للقاءات السرية! مع مجتمع عالي الجودة يضم أكثر من 10 مليون عضو حول العالم، يعد Gleeden أول موقع للمواعدة خارج نطاق الزواج أنشأته النساء لتلبية احتياجات النساء.

الموقع الإلكتروني: gleeden.com

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