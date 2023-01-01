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MPWH

MPWH

mpwh.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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موقع وتطبيق المواعدة رقم 1 والأصلي للهربس للأفراد الإيجابيين الذين يعيشون مع الهربس! الانضمام مجانًا والالتقاء بأشخاص مصابين بالهربس التناسلي والهربس الفموي (HSV-1، HSV-2) الآن - MPWH.com

الموقع الإلكتروني: mpwh.com

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