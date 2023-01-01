2RedBeans هو موقع المواعدة الصيني الأكثر نشاطًا في الولايات المتحدة وكندا. إنه المحرك القوي وراء المواعدة التي تقدمها SINA، وموقع المواعدة المخصص لبرنامج "If You Are the One" التلفزيوني لعام 2012 في الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: 2redbeans.com

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